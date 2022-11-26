Мэр Днепра заявил об отключении нескольких электроподстанций после взрыва в городе

В Днепре произошло автоматическое отключение нескольких трансформаторных подстанций Фото: GLOBAL LOOK PRESS

В субботу, 26 ноября, в городе Днепре произошел взрыв, после которого последовало отключение нескольких трансформаторных подстанций. Такое заявление сделал мэр города Борис Филатов.

«Городские коммуникации и инфраструктура не пострадали. Есть автоматическое отключение нескольких трансформаторных подстанций», - сообщил градоначальник в своем Telegram-канале.

Днем в субботу, 26 ноября, в центральных и восточных регионах Украины была объявлена воздушную тревогу. Позже украинские СМИ заявили о взрыве в городе Днепре.

Напомним, на прошлой неделе, во всех украинских областях также объявили воздушную тревогу, а позже заявили о взрывах в Одессе и Днепре. Как писал сайт KP.RU, власти Одесской области сказали о взрыве на объекте критической инфраструктуры в регионе, а заместитель руководителя офиса украинского президента Кирилл Тимошенко заявил, что в результате ракетного удара были зарегистрированы повреждения двух объектов критической инфраструктуры в Днепре.