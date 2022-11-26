Премьер Польши заявил, что если победит Россия, проиграет вся Европа Фото: REUTERS

Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий заявил, что если на Украине победит Россия, вся Европа проиграет, об этом сообщило издание wpn.pl.

«Может быть только один исход: либо победит Украина, либо проиграет вся Европа», — сказал Моравецкий на встрече с премьер-министрами Украины и Литвы в рамках Люблинского треугольника в Киеве.

По мнению чиновника, Польша должна поддерживать Украину, поскольку Киев является «стороной свободы».

Кроме того, премьер подчеркнул, что «Европа слишком поздно заметила угрозу со стороны России, поэтому сегодня мы не можем медлить с оказанием помощи Украине».

Как сообщал сайт KP.RU, обозреватель издания Gazeta.pl писал, что Польша отказалась от предложения Германии разместить в стране комплексы ПВО Patriot и предложила направить их Украине, тем самым она пыталась столкнуть Германию с Россией, но потерпела провал.

Кроме того, польский политолог Сыкульский допускал, что Вашингтон может заставить Варшаву отправить войска на Украину в случае дальнейшего ослабления Киева.

Напомним, 15 ноября 2022 года в Пшеводуве на территории Польши упали украинские ракеты ПВО, в результате этого было убито два человека.