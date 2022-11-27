Politiko предрек Европе экономическую катастрофу из-за курса Байдена по сдерживанию Китая

Европе предрекли катастрофу из-за политики Байдена. Фото: REUTERS

Администрация президента США Джо Байдена проводит идущий в разрез с интересами европейских союзников курс на сдерживание Китая, который может привести к «смертоносным последствиям» для Европы. Об этом пишет издание Politico.

«В ЕС считают, что США заняли идеальную позицию для высасывания инвестиций из Европы», - пишет автор публикации Николас Винокур.

Журналист отмечает, что европейцы обеспокоены поведением США, которые не только не советуются с союзниками, но и иногда не информируют их о своих планах, практикуя «вежливое безразличие».

Обозреватель подчеркнул, что президент США Джо Байден заботится исключительно об американских интересах в то время как Брюссель страдает «из-за пропущенных сигналов и несправедливости».

Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила об ответственности европейских лидеров за энергетический кризис в ЕС.

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