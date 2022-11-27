Россия
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Россия
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Россия
Москва
-6°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиПолитика26 ноября 2022 22:56

Politiko предрек Европе экономическую катастрофу из-за курса Байдена по сдерживанию Китая

Обозреватель Винокур допустил «смертоносные последствия» для европейских союзников США из-за курса Байдена
Мария ПАВЛОВА
Европе предрекли катастрофу из-за политики Байдена.

Европе предрекли катастрофу из-за политики Байдена.

Фото: REUTERS

Администрация президента США Джо Байдена проводит идущий в разрез с интересами европейских союзников курс на сдерживание Китая, который может привести к «смертоносным последствиям» для Европы. Об этом пишет издание Politico.

«В ЕС считают, что США заняли идеальную позицию для высасывания инвестиций из Европы», - пишет автор публикации Николас Винокур.

Журналист отмечает, что европейцы обеспокоены поведением США, которые не только не советуются с союзниками, но и иногда не информируют их о своих планах, практикуя «вежливое безразличие».

Обозреватель подчеркнул, что президент США Джо Байден заботится исключительно об американских интересах в то время как Брюссель страдает «из-за пропущенных сигналов и несправедливости».

Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила об ответственности европейских лидеров за энергетический кризис в ЕС.

Как Байден обманул Европу, объявив себя ее спасителем, читайте здесь на KP.RU.

Те временем Европа устала от украинских беженцев.