Захарова заявила об ответственности европейских лидеров за энергетический кризис в ЕС

Захарова заявила, что энергетический кризис в Европе стал следствием политики европейских лидеров. Фото: Иван МАКЕЕВ

Политика, проводимая европейскими лидерами, подтолкнула ЕС к энергетическому кризису. Об этом заявила в субботу 26 ноября официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, выступая в программе «Право знать» телеканала ТВЦ.

«Они пододвинули Европу, в частности Европейский союз, к глобальному энергетическому коллапсу», - сказала Захарова, добавив, что лидеры стран ЕС проводят «проверку на демократию» для своих граждан, пытаясь убедить их, что проблемы в энергетической сфере «в их же интересах».

Также дипломат напомнила о взрывах на нитках трубопроводов «Северный поток» и «Северный поток – 2» и о «заказе на обвинение России» в этом инциденте.

Тем временем в Европе счета за потребленную энергию бьют рекорды.

Канцлер ФРГ Олаф Шольц считает, что конфликт на Украине не стал первопричиной кризиса экономики Европы, но ситуация на Украине ускорила этот кризис.

Ранее президент России Владимир Путин назвал «экономическим самоубийством» энергетическую политику Запада, отметив, что отказ от российских углеводородов делает Европу территорией с самыми дорогими энергоресурсами.