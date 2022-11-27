Американский историк объяснил, почему США не имеют права критиковать Россию. Фото: REUTERS

Запад не имеет права критиковать Россию за проведение специальной военной операции на Украине после событий в Ираке и Ливии. Об этом заявил американский историк Ноам Хомский.

«США напали на Ливию и уничтожили ее, причем сделали они это вместе с Францией и Великобританией», - сказал Хомский в интервью изданию Mundo.

Вторжение в Ирак и оккупацию этой страны Хомский назвал «самым страшным преступлением века».

Ранее издание Politiko предрекло Европе экономическую катастрофу из-за курса Байдена по сдерживанию Китая. Обозреватель Винокур допустил «смертоносные последствия» для европейских союзников США из-за курса Байдена.

Тем временем только десять государств-членов НАТО готовы продолжать поставки вооружений Украине. Остальные страны или уже исчерпали возможности для военной помощи Киеву, или приближаются к этому, пишет New York Times.