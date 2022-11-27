Американский телеведущий назвал Зеленского коррумпированным украинским диктатором

Американский телеведущий назвал Зеленского коррумпированным диктатором. Фото: REUTERS

Президент Украины является «коррумпированным украинским диктатором, требующим деньги». Такое определение дал Владимиру Зеленскому ведущий американского телеканала Fox News Такер Карлсон.

Телеведущего возмутило поведение Зеленского, «постоянно выпрашивающего» и «требующего» материальную помощь у Соединенных Штатов. По подсчетам Такера, Киев уже получил от Вашингтона помощь более чем в 90 миллиардов долларов. Из-за этого экономика самих США «падает на дно», отметил Такер.

Тем временем только десять государств-членов НАТО готовы продолжать поставки вооружений Украине. Остальные страны или уже исчерпали возможности для военной помощи Киеву, или приближаются к этому, пишет New York Times.

Ранее американский историк Хомский заявил, что после вторжения в Ирак и Ливию Запад не имеет права критиковать Россию.

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