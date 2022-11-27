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НовостиПолитика27 ноября 2022 3:26

Американский телеведущий назвал Зеленского коррумпированным украинским диктатором

Журналист подсчитал, что общий объем помощи США Киеву уже составил 90 миллиардов долларов
Мария ПАВЛОВА
Американский телеведущий назвал Зеленского коррумпированным диктатором.

Американский телеведущий назвал Зеленского коррумпированным диктатором.

Фото: REUTERS

Президент Украины является «коррумпированным украинским диктатором, требующим деньги». Такое определение дал Владимиру Зеленскому ведущий американского телеканала Fox News Такер Карлсон.

Телеведущего возмутило поведение Зеленского, «постоянно выпрашивающего» и «требующего» материальную помощь у Соединенных Штатов. По подсчетам Такера, Киев уже получил от Вашингтона помощь более чем в 90 миллиардов долларов. Из-за этого экономика самих США «падает на дно», отметил Такер.

Тем временем только десять государств-членов НАТО готовы продолжать поставки вооружений Украине. Остальные страны или уже исчерпали возможности для военной помощи Киеву, или приближаются к этому, пишет New York Times.

Ранее американский историк Хомский заявил, что после вторжения в Ирак и Ливию Запад не имеет права критиковать Россию.

Сайт KP.RU в онлайн-режиме публикует последние новости о военной спецоперации России на Украине на 27 ноября 2022 года. Следите за событиями вместе с нами.