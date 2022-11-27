Ким Чен Ын назвал целью КНДР построение самых могущественных в мире ядерных сил

Ким Чен Ын планирует создание в КНДР самых мощных в мире стратегических ядерных вооружений. Фото: REUTERS

Северная Корея намеревается построить самые могущественные в мире стратегические ядерные силы. Об этом заявил лидер КНДР Ким Чен Ын, пишет РИА Новости со ссылкой на Центральное телеграфное агентство страны.

«Наше неустанное дело по строительству ядерных вооруженных сил, направленное на вечную надежную защиту достоинства и суверенитета государства и народа, является самым великим и важным революционным делом, а его конечная цель заключается в обладании самой могущественной в мире стратегической мощью, невиданной абсолютной силой», - сказал Ким Чен Ын, выступая по случаю повышения в военных званиях руководителей и ученых из оборонной научно-исследовательской области.

Тем временем Южная Корея может стать следующей ядерной державой. Ракетные испытания КНДР могут стать причиной для создания ядерного оружия Южной Кореей, пишет 19FortyFive.

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