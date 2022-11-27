В США заявили, что Россия может уничтожить Украину за один день без ядерного оружия

Экс-сотрудник Белого дома заявил, что Россия может уничтожить Украину за один день без применения ядерного оружия. Фото: REUTERS

Россия может уничтожить Украину за один день, не прибегая к применению ядерного оружия. Такое предположение высказал бывший сотрудник Белого дома при администрации Рональда Рейгана Пол Крейг Робертс.

«Россия может уничтожить Украину за день без применения ядерного оружия», - написал он на своем сайте.

Чиновник считает, что Россия «сдерживается» из-за исторической общности с Украиной. Также Робертс заявил, что западные СМИ создали ложную картину «поражения» России в конфликте, из-за чего у многих жителей западных стран создается неправильное представление о ситуации.

Ранее американский историк Хомский заявил, что после вторжения в Ирак и Ливию Запад не имеет права критиковать Россию.

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