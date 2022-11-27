Западные журналисты сравнили с апокалипсисом ночь в Киеве

Ночью Киев погружается во мрак Фото: REUTERS

Ночь в Киеве похожа на апокалипсис, так как в городе полностью отсутствует уличное освещение, а свет можно увидеть только в нескольких домах, в которых имеются генераторы. Об этом пишет обозреватель Джейми Деттмер в издании Politico.

По его словам, киевлянам приходится терпеть не только перебои с подачей света, но и регулярные отключения водоснабжения. Чтобы запастись водой, когда ее подача возобновляется украинцы набирают полные ванны.

Деттмер также обратил внимание, что горожане стали реже посещать кафе и рестораны.

Как ранее писал сайт KP.RU, глава Украины Владимир Зеленский обратился к западным странам с просьбой предоставить его стране газ и дизельное топливо для генераторов, чтобы компенсировать дефицит электроэнергии.

Журналисты уточнили, что интервью с украинским президентом проходило в его офисе, в котором не было даже воды.

Напомним, снимок поверхности Земли, сделанный в ночное время, опубликовало американское космическое агентство NASA. На снимке, сделанном 24 ноября, видно, что Украина погружена в кромешную тьму.