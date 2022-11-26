NASA показало, как выглядит из космоса обесточенная Украина

Так выгладит Украина ночью из космоса. Фото: NASA.

Снимок поверхности Земли, сделанный в ночное время, опубликовало американское космическое агентство NASA. На снимке, сделанном 24 ноября, видно, что Украина погружена в кромешную тьму. Окружающие ее страны расцвечены яркими пятнами населенных пунктов.

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Глава правления национальной энергетической компании «Укрэнерго» Владимир Кудрицкий заявил, что операторам критической инфраструктуры и чиновникам известно, что делать в случае полного отключения электроэнергии.

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