Глава партии Зеленского сообщил о закрытии более сотни пунктов обогрева в Киеве

Давид Арахамия. Фото: Александр Кряжев/POOL/ТАСС

В Киеве закрылись более 100 пунктов обогрева из 530. Об этом заявил председатель фракции правящей на Украине партии "Слуга народа" Давид Арахамия. Его слова приводят украинские журналисты.

"Мне стыдно, потому что в 20% случаев эти "пункты несокрушимости" вообще закрыты", - признался руководитель партии Зеленского в Верховной раде.

По словам Арахамии, в большинстве случаев причинами закрытия стали нехватка генераторов, отсутствие воды и интернета.

Политик пообещал оказать давление на власти украинской столицы, чтобы решить все эти проблемы "в течение 2-3 дней".

Напомним, глава Украины Владимир Зеленский раскритиковал украинских чиновников за некачественную организацию так называемых "пунктов несокрушимости". По его словам, больше всего жалоб поступает от киевлян.

Как ранее писал сайт KP.RU, Давид Арахамия заявил, что в Киеве планируют проверить все "пункты несокрушимости" после жалоб столичных жителей. По его словам, за выходные необходимо проверить полтысячи пунктов, провести актуализацию информации о них и решить все проблемы с оборудованием, логистикой и функционированием станций.