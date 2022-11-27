Украинские журналисты сообщили о взрывах в Кривом Роге

В Днепропетровской области объявлена воздушная тревога Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Серия взрывов прогремела в Кривом Роге в воскресенье, 27 ноября 2022 года. Об этом сообщает украинское издание "Страна.ua".

Сведений о разрушениях объектов инфраструктуры и других подробностей происшествия не журналисты не приводят. Известно, что в Днепропетровской области, где и расположен Кривой Рог, объявлена воздушная тревога.

По данным украинских журналистов, также воют сирены в подконтрольном Вооруженным силам Украины городе Запорожье, Кировоградской, Полтавской и Черкасской областях.

Напомним, днем ранее воздушная тревога была объявлена в Харьковской, Полтавской, Кировоградской, Днепропетровской и подконтрольной Киеву части Запорожской области. Об этом говорят данные онлайн-карты воздушных тревог министерства цифровой трансформации страны.

Как ранее писал сайт KP.RU, Вооруженные силы России нанесли массированный удар по системе военного управления Украины и связанным с ней объектам энергетики в среду, 23 ноября 2022 года.

Для поражения военной инфраструктуры противника использовалось высокоточное оружие большой дальности воздушного, морского и наземного базирования.