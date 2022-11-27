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НовостиПолитика27 ноября 2022 8:49

В Кривом Роге заявили о разрушении объекта транспортной инфраструктуры в Кривом Роге

Власти Днепропетровской области утверждают, что по нему прилетели две российские ракеты
Абдулла ШАКИРОВ
Абдулла ШАКИРОВ
В Кривом Роге заявили о разрушении объекта транспортной инфраструктуры в Кривом Роге

В Кривом Роге заявили о разрушении объекта транспортной инфраструктуры в Кривом Роге

Фото: Александр КОЦ

В Кривом Роге разрушен объект транспортной инфраструктуры, заявил глава военной администрации Днепропетровской области Валентин Резниченко.

«У нас прилеты в Кривом Роге. Две российские ракеты ударили по объекту транспортной инфраструктуры. Серьезные разрушения. Все детали выясняются», – написал он в своем Telegram-канале.

Напомним, в воскресенье, 27 ноября, на Украине сообщили, что в Кривом Роге произошла серия взрывов. Известно, что в Днепропетровской области, где расположен Кривой Рог, объявлена воздушная тревога.

По данным украинских журналистов, сирены воздушной тревоги звучат в подконтрольном Вооруженным силам Украины городе Запорожье, Кировоградской, Полтавской и Черкасской областях.

Как писал сайт KP.RU, Вооруженные силы России нанесли в среду, 23 ноября, массированный удар по системе военного управления Украины и связанным с ней объектам энергетики. В Минобороны РФ отметили, что по целям в Киеве ударов не было, а объявленные разрушения в городе стали следствием падения ракет украинских средств ПВО.