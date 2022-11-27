Столтенберг признал, что поддержка Украины дорого обходится жителям стран Запада Фото: REUTERS

Военная и финансовая поддержка Украины странами Запада дорого обходится их жителям, однако помощь Киеву следует продолжать, заявил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг.

«Рост счетов за продукты питания и электроэнергию означает тяжелые времена для многих домохозяйств в Европе. Но мы должны помнить, что народ Украины каждый день расплачивается своей кровью», – сказал политик в интервью немецкой газете Die Welt.

По мнению главы Североатлантического альянса, чем больше будет у Украины успехов в боевых действиях, тем сильнее будет ее позиция на будущих переговорах. Как считает Столтенберг, лучший способ приблизить мирное урегулирование конфликта – поддержать Киев.

Как писал сайт KP.RU, ранее генсек НАТО заявил, что альянс своим оказанием военной помощи Украине «усиливает шансы на мир».

Между тем генсек Организации договора о коллективной безопасности Станислав Зась предупредил о расширении конфликта на Украине из-за поддержки Киева странами НАТО.