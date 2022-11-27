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НовостиПолитика27 ноября 2022 10:08

Столтенберг признал, что поддержка Украины дорого обходится жителям стран Запада

Чем больше будет у Киева военных успехов, тем сильнее будет его позиция на переговорах, считает политик
Абдулла ШАКИРОВ
Абдулла ШАКИРОВ
Столтенберг признал, что поддержка Украины дорого обходится жителям стран Запада

Столтенберг признал, что поддержка Украины дорого обходится жителям стран Запада

Фото: REUTERS

Военная и финансовая поддержка Украины странами Запада дорого обходится их жителям, однако помощь Киеву следует продолжать, заявил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг.

«Рост счетов за продукты питания и электроэнергию означает тяжелые времена для многих домохозяйств в Европе. Но мы должны помнить, что народ Украины каждый день расплачивается своей кровью», – сказал политик в интервью немецкой газете Die Welt.

По мнению главы Североатлантического альянса, чем больше будет у Украины успехов в боевых действиях, тем сильнее будет ее позиция на будущих переговорах. Как считает Столтенберг, лучший способ приблизить мирное урегулирование конфликта – поддержать Киев.

Как писал сайт KP.RU, ранее генсек НАТО заявил, что альянс своим оказанием военной помощи Украине «усиливает шансы на мир».

Между тем генсек Организации договора о коллективной безопасности Станислав Зась предупредил о расширении конфликта на Украине из-за поддержки Киева странами НАТО.