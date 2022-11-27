Власти Киева заявили о новых отключениях света из-за нагрузки на систему электроснабжения

Часть населения Киева вновь останется без света Фото: REUTERS

Жители Киева попадают под новые отключения света в воскресенье, 27 ноября 2022 года. Об этом предупреждает администрация украинской столицы в своем телеграм-канале.

Киевские власти уточняют, что отключения связаны с ростом нагрузки на систему электроснабжения. При этом период прекращения подачи энергии не уточняется.

Напомним, незадолго до этого городская администрация отчитывалась, что в Киеве "практически полностью" восстановили подачу электроэнергии, воды и тепла. При этом в мэрии уточнили, что дальнейшие отключения света все-таки возможны.

Как ранее писал сайт KP.RU, обозреватель Джейми Деттмер заявил, что ночь в Киеве похожа на апокалипсис, так как в городе полностью отсутствует уличное освещение, а свет можно увидеть только в нескольких домах, в которых имеются генераторы.