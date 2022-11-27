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НовостиПолитика27 ноября 2022 9:04

Власти Киева сообщили о восстановлении подачи света, тепла и воды

По состоянию на утро 27 ноября большинству жителей города вернули электроэнергию
Абдулла ШАКИРОВ
Абдулла ШАКИРОВ
Власти Киева сообщили о восстановлении подачи света, тепла и воды

Власти Киева сообщили о восстановлении подачи света, тепла и воды

Фото: REUTERS

В Киеве восстановили подачу электроэнергии, воды и тепла, сообщает военная администрации города.

«В столице практически полностью восстановлено электропитание, вода, тепло, связь. Ремонтные работы в системе электросетей на завершающей стадии. По состоянию на утро большинство жителей города не только со светом, но и без аварийных и стабилизационных отключений», – сказано в Telegram-канале администрации.

Вместе с тем власти Киева предупредили о возможных плановых отключениях и локальных аварийных ситуациях.

Напомним, в среду, 23 ноября, мэр Киева Виталий Кличко сообщил, что в городе был поражен один из объектов инфраструктуры. Также, по его словам, несколько взрывов прогремели в разных районах Киева.

Как писал сайт KP.RU, Вооруженные силы России нанесли в среду, 23 ноября, массированный удар по системе военного управления Украины и связанным с ней объектам энергетики. В Минобороны РФ отметили, что по целям в Киеве ударов не было, а объявленные разрушения в городе стали следствием падения ракет украинских средств ПВО.