СБУ проводит обыски в храме УПЦ в Ивано-Франковске Фото: REUTERS

Служба безопасности Украины (СБУ) проводит обыски в храме Украинской православной церкви (УПЦ) в Ивано-Франковске, сообщил депутат Верховной рады Алексей Гончаренко.

«СБУ пришли с обысками в храм Рождества Христова УПЦ Московского патриархата в Ивано-Франковске», – написал парламентарий в своем Telegram-канале.

Депутат также призвал подписать его петицию за то, чтобы «выгнать всех московских попов из лавр и Украины».

Как писал сайт KP.RU, во вторник, 22 ноября, на территорию Киево-Печерской Лавры ворвались десятки вооруженных сотрудников СБУ, которые провели там обыски.

Спустя несколько дней СБУ сообщила о проведении обысков в Черновицко-Буковинской епархии УПЦ.

Тем временем в Верховную раду Украины внесли законопроект о запрете Русской православной церкви (РПЦ) и учреждений, входящих в ее состав. Согласно законопроекту, на Украине будут полностью запрещены религиозные организации и учреждения, входящих в состав РПЦ или признающие в любой форме подчиненность ей в канонических, организационных и других вопросах.