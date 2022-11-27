Минобороны России: Средства ПВО перехватили управляемый снаряд Excalibur в Сумской области Фото: Александр КОЦ

В районе села Мирополье Сумской области российские средства противовоздушной обороны (ПВО) перехватили управляемый артиллерийский снаряд Excalibur. Об этом 27 ноября сообщил официальный представитель Министерства обороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

По его словам, также силам ПВО удалось сбить два реактивных снаряда системы залпового огня HIMARS в районе населенного пункта Богдановка Херсонской области.

Всего за время спецоперации были уничтожены 333 самолета, 177 вертолетов, 2 565 беспилотников, 390 зенитных ракетных комплексов, а также 6 848 танков и других боевых бронированных машин.

Напомним, в начале осени Соединенные Штаты поставили Украине управляемые артиллерийские снаряды Excalibur, которые обладают GPS-наведением. Также американская сторона заявляла, что Киев получил достаточно реактивных систем залпового огня HIMARS.

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