Песков подтвердил, что Россия не будет поставлять энергоресурсы странам, принявшим потолок цен Фото: Shutterstock

Россия не будет поставлять энергоресурсы странам, которые введут потолок цен на российские нефть и газ, заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

«Пока мы исходим из заявления президента Путина о том, что с такими странами мы торговать нефтью и нефтепродуктами не будем и газом не будем», – сказал пресс-секретарь главы государства в эфире телеканала «Россия 1».

Вместе с тем он отметил, что существует очень много нюансов, которые российские власти будут просчитывать. По словам Пескова, «никто себе стрелять в ногу в России не будет», поскольку уже научились быть разумными и руководствоваться только собственными интересами.

Как писал сайт KP.RU, ранее российский лидер заявлял, что РФ не будет поставлять энергоресурсы, на которые будет установлен потолок цен. По его словам, Россия не намерена за свой счет обеспечивать чужое благополучие.

Напомним, Евросоюз утвердил восьмой пакет санкций против России, а который включен потолок цен на нефть. Также в восьмой пакет вошли иные меры экономического воздействия и персональные ограничения.