Российские разведчики перехватили и посадили дрон ВСУ "Фурия" Фото: Александр КОЦ

Российским разведчикам из группировки "Отважные" удалось перехватить украинский беспилотник и посадить его. Об этом сообщает Telegram-канал "Военкоры русской весны".

Уточняется, что все происходило на Краснолиманском направлении.

- На Лиманском направлении разведчики "Отважных" приземлили вражеский беспилотник. Разведывательный украинский БПЛА "Фурия" был посажен с помощью РЭБ (средства радиоэлектронной борьбы), - сказано в сообщении.

Незадолго до этого сообщалось, что российские силы сорвали атаку украинских войск на Краснолиманском направлении в Луганской народной республике. По информации Минобороны РФ, в результате артиллерийского огня подразделения ВСУ были рассеяны и отброшены на исходные позиции. В результате украинские войска потеряли более 50 военнослужащих убитыми и ранеными, а также три боевые бронированные машины и четыре единицы специальной автомобильной техники.

А накануне сайт KP.RU писал, что силы Луганской народной республики уничтожили за прошедшие сутки 85 бойцов ВСУ.