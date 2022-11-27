При обстреле ВСУ в Донецке чуть не погиб иностранный журналист Джонни Миллер Фото: REUTERS

Немецкая журналистка Алина Липп сообщила, что в результате обстрела Донецка со стороны украинских бойцов 27 ноября едва не лишился жизни ее коллега. Речь идет о журналисте из Англии Джонне Миллере.

- Мой коллега и друг Джонни Миллер из Англии чуть не погиб сегодня в Донецке! Он сидел в своем (любимом) кафе на бульваре Пушкина, когда рядом прилетело. Слава Богу, что с ним ничего не случилось, - написала журналистка в своем телеграм-канале.

Сам Миллер в своем телеграм-канале рассказал, что то, что ему пришлось сегодня пережить, жителям Донецка приходилось терпеть на протяжении длительного времени.

- Мое любимое кафе тоже пострадало! Больше не буду передвигаться по этому району! Это то (обстрелы), с чем жители Донецка жили большую часть последних восьми лет, - написал он.

До этого сайт KP.RU сообщал, что сегодня Вооруженные силы Украины вновь обстреляли Донецк. В представительстве ДНР в СЦКК сообщили о повреждениях жилого фонда. Отмечается, что было минимум шесть прилетов. После этого видео последствий удара ВСУ по Донецку появилось в Сети.