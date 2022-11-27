На Украине темнота спровоцировала рост домашнего насилия Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

На Украине участились случаи домашнего насилия. Причиной этому стало отсутствия света в жилых домах. Об этом заявил глава МВД страны Денис Монастырский.

- Выросло количество сообщений на горячие линии о домашнем насилии. Насилие не должно переноситься на близких и родных. Это важно для понимания нас как независимой полноценной нации, - приводит слова руководителя ведомства украинское издание Klymenko Time в своем Telegram-канале.

27 ноября жители Киева попадают под новые отключения света. Как пояснили в администрации украинской столицы, это связано с ростом нагрузки на систему электроснабжения. При этом период прекращения подачи энергии не уточняется.

Как ранее писал сайт KP.RU, обозреватель Джейми Деттмер заявил, что ночь в Киеве похожа на апокалипсис, так как в городе полностью отсутствует уличное освещение, а свет можно увидеть только в нескольких домах, в которых имеются генераторы.