The Economist: Попытки ВСУ захватить Крым способны рассорить Зеленского с западными лидерами Фото: REUTERS

Возможные попытки наступления на полуостров Крым со стороны ВСУ способны расстроить отношения между президентом Украины Владимиром Зеленским и его западными коллегами. Об этом говорится в статье британского журнала The Economist.

В публикации отмечается, что хотя Незалежная и не может позволить себе разногласия с западными партнерами, в руководстве страны сейчас не исключают проведения наступательной операции в Крыму, не взирая на потенциально крупные потери в случае таких попыток.

При этом, если говорить о позиции Запада, то там опасаются эскалации конфликта в случае наступления ВСУ на Крым.

Накануне украинский лидер заявлял о готовности рассмотреть варианты, предусматривающие присоединение Крыма к Украине невоенным путем.

А 20 ноября глава офиса Зеленского анонсировал наступление украинских войск на Крым, отметив, что Украина собирается вести военную кампанию по возвращению полуострова.

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