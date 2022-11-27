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НовостиПолитика27 ноября 2022 19:15

The Economist: Попытки ВСУ захватить Крым способны рассорить Зеленского с западными лидерами

При этом Запад опасается эскалации конфликта в случае наступления ВСУ на Крым
София ГОНЧАРОВА
The Economist: Попытки ВСУ захватить Крым способны рассорить Зеленского с западными лидерами

The Economist: Попытки ВСУ захватить Крым способны рассорить Зеленского с западными лидерами

Фото: REUTERS

Возможные попытки наступления на полуостров Крым со стороны ВСУ способны расстроить отношения между президентом Украины Владимиром Зеленским и его западными коллегами. Об этом говорится в статье британского журнала The Economist.

В публикации отмечается, что хотя Незалежная и не может позволить себе разногласия с западными партнерами, в руководстве страны сейчас не исключают проведения наступательной операции в Крыму, не взирая на потенциально крупные потери в случае таких попыток.

При этом, если говорить о позиции Запада, то там опасаются эскалации конфликта в случае наступления ВСУ на Крым.

Накануне украинский лидер заявлял о готовности рассмотреть варианты, предусматривающие присоединение Крыма к Украине невоенным путем.

А 20 ноября глава офиса Зеленского анонсировал наступление украинских войск на Крым, отметив, что Украина собирается вести военную кампанию по возвращению полуострова.

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