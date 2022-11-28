Британский историк допустил отказ США от помощи Киеву в случае победы Трампа

Победа Трампа на выборах в США может лишить Киев поддержки. Фото: REUTERS

Соединенные Штаты могут прекратить оказывать помощь Украине в случае победы на президентских выборах в 2024 году Дональда Трампа. Такой вариант развития событий допустил британский историк Орландо Файджес.

«Боюсь, что многое будет зависеть от следующих президентских выборов в Соединенных Штатах. Для Украины будет плохо, если победит Трамп», - сказал эксперт в интервью изданию Welt.

Специалист по России добавил, что Украина имеет для России большее значение, чем для Запада и предположил, что Запад не станет бесконечно поддерживать Киев.

Ранее Дональд Трамп заявил, что будет участвовать в выборах президента США.

Тем временем Guardian пишет, что надвигающиеся на Запад проблемы могут лишить Киев поддержки США и ЕС. Британский обозреватель предрек «огромный гуманитарный и миграционный кризис» для Европы.

Ранее представитель НАТО рассказал американским журналистам, что «малые страны блока полностью исчерпали свой потенциал, а 20 из 30 членов значительно исчерпали себя». Хотя самые богатые – США, Франция, Германия, Италия – еще способны поддерживать Киев.