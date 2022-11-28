Депутаты бундестага пожаловались на холод в помещениях

Депутаты бундестага замерзают в кабинетах. Фото: Олег УКЛАДОВ

Депутаты бундестага ФРГ жалуются на «невероятный холод» в кабинетах. Об этом пишет обозреватель Spiegel Тим Нойман.

«Я сидела в кабинете в пуховике и постоянно ходила туда-сюда. Тем не менее, уже через непродолжительное время у меня начался насморк», - приводит автор слова депутата Ренате Кюнаст. Такую ситуацию Кюнаст назвала «балаганом».

Нойман уточняет, что из-за нехватки газа температура воздуха в кабинетах и залах заседаний бундестага составляет 19 градусов тепла, а коридоры и фойе не отапливаются.

Тем временем полный блэкаут ожидается на Украине через несколько недель, если Запад не окажет Киеву помощь. Такое развитие событий допустил военный стратег министерства обороны Австрии полковник Маркус Райснер.

Издание Guardian пишет, что надвигающиеся на Запад проблемы могут лишить Киев поддержки США и ЕС. Британский обозреватель предрек «огромный гуманитарный и миграционный кризис» для Европы.