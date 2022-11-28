В минобороны Австрии назвали сроки полного блэкаута на Украине

В Австрии назвали срок, когда Украина полностью погрузится во тьму. Фото: NASA.

Полный блэкаут наступит на Украине через несколько недель, если Запад не окажет Киеву помощь. Такое развитие событий допустил военный стратег министерства обороны Австрии полковник Маркус Райснер.

Помощь Запада должна заключаться в развертывании мощной системы ПВО для предотвращения российских ударов по критической инфраструктуре, уточнил полковник в интервью ZDF.

«Если здесь не будет развернута мощная противовоздушная оборона, Украина через несколько недель погрузится в полную темноту», - сказал он.

Ранее агентство NASA показало, как выглядит ночью из космоса обесточенная Украина.

Тем временем жители Киева и Львова в соцсетях в темноте готовятся грабить супермаркеты и обсуждают погромы.

Напомним, супруга президента Украины Елена Зеленская заявила, что более 90 процентов граждан страны готовы жить без электричества и отопления в течение двух-трех лет, если речь идет о перспективе членства в Евросоюзе.