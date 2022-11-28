В Германии заявили, что США "обломали зубы" на Украине

Вашингтон недооценил мощь России и "обломал зубы" на Украине, уверены в Германии Фото: REUTERS

Соединенные Штаты готовили Украину к боевым действиям против России с 2014 года, поставляя Киеву вооружение и направляя военных советников. Об этом заявил бывший глава Социал-демократической партии Германии (СДПГ) Оскар Лафонтен в интервью изданию Deutsche Wirtschafts Nachrichten.

По его словам, с того момента Украина де-факто стала членом НАТО, хоть и без официального признания.

Развязав конфликт, США добились ухудшения отношений России и Евросоюза, обезвредив геополитического противника в лице Германии, уверен политик.

Теперь американская оборонная промышленность процветает, а Европе ничего не остается, кроме как покупать дорогой и грязный сланцевый газ из Соединенных Штатов.

Однако не все идет по плану Вашингтона, о чем свидетельствую успехи Вооруженных сил России в ходе спецоперации. Американцы недооценили силу Российской Федерации, в результате чего "обломали зубы", утверждает экс-глава СДПГ.

"У меня есть ощущение, что США теперь осознают, что обломали себе зубы, - заключил Лафонтен. - Несмотря на масштабные поставки вооружения на Украину, отправку туда большого количества "военных советников", оказалось, что ядерную державу Россию невозможно одолеть военным путем".

Как ранее писал сайт KP.RU, журналисты пришли к выводу, что затягивание украинского конфликта в результате перестанет приносить выгоду США из-за издержек. Так, обозреватель Хэл Брэндс считает, что со временем цена за ведение военных действий будет только расти. Так, Вашингтон больше не сможет уделять необходимое внимание другим регионам, а запасы боеприпасов будут истощаться.

Напомним, британский историк Орландо Файджес спрогнозировал, что Соединенные Штаты могут прекратить оказывать помощь Украине в случае победы на президентских выборах в 2024 году Дональда Трампа. Специалист по России добавил, что Украина имеет для России большее значение, чем для Запада и предположил, что Запад не станет бесконечно поддерживать Киев.