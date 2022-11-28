Дипломат Руд рассказала о канале связи России и США по управлению ядерными рисками

Россия и США имеют каналы связи по управлению ядерными рисками Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Между Российской Федерацией и Соединенными Штатами имеется канал связи по управлению рисками, в том числе ядерными. Об этом сообщила РИА Новости временная поверенная в делах США в России Элизабет Руд.

По ее словам, именно этот вопрос стал целью встречи главы Службы внешней разведки (СВР) РФ Сергея Нарышкина и руководителя Центрального разведывательного управления (ЦРУ) США Уильяма Бернса.

"У США и России есть каналы для управления рисками, особенно ядерными рисками, и именно этот вопрос был целью встречи директора ЦРУ Бернса со своим российским коллегой", - уточнила Руд.

Дипломат добавила, что в ходе диалога тема украинского конфликта не затрагивалась.

Как ранее писал сайт KP.RU, Сергей Нарышкин провел встречу с Уильямом Бернсом в понедельник, 14 ноября, в Анкаре в штаб-квартире Национальной разведывательной организации Турции.

По данным американских журналистов, руководители разведслужб двух стран обсудили "случаи задержания граждан США", а также "последствия использования ядерного оружия" и" риски эскалации".

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