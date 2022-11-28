На Украине признались в подготовке операции по возвращению Крыма к 2023 году

Украина готовила операцию по возвращению Крыма к 2023 году Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Киев готовил операцию по возвращению Крыма, которую планировалось осуществить к 2023 году. Соответствующее признание прозвучало из уст бывшего командующего воздушно-десантными войсками (ВДВ) Украины генерал-лейтенанта Михаила Забродского. Его слова приводит журнал Economist.

Офицер утверждает, что операция готовилась тайно, так как публичная огласка поставила бы на ней крест.

"Если бы мы сообщали о наших планах в социальных сетях и по телевидению, мы бы ничего не добились", - заявил Забродский.

В статье уточняется, что такая инициатива не получила одобрение западных партнеров Украины, так как подобные действия якобы могут спровоцировать Россию на применение ядерного оружия.

Как ранее писал сайт KP.RU, западные журналисты пришли к выводу, что возможные попытки наступления на полуостров Крым со стороны ВСУ способны расстроить отношения между президентом Украины Владимиром Зеленским и его западными коллегами.

Напомним, Владимир Зеленский заявил, что готов рассмотреть варианты, предусматривающие присоединение Крыма к Украине невоенным путем. Политик считает, что Россия якобы не готова к переговорному процессу для того, чтобы урегулировать ситуацию, поскольку наносит удары по объектам инфраструктуры Украины.