Кличко допустил, что отключения света в Киеве продлятся до весны

Мэр Кличко призвал киевлян готовиться к новым отключениям света Фото: REUTERS

Отключения света в Киеве могут продлиться до весны. Соответствующее заявление сделал мэр украинской столицы Виталий Кличко. Его слова приводит "РБК Украина".

По его словам, городские власти прилагают максимум усилий для бесперебойной подачи электроэнергии, но зимой нагрузка на энергосистему особенно высока.

"Мы стараемся восстановить все максимально быстро, перейти на четкие графики, чтобы не было сюрпризов и чтобы потом перейти на бесперебойную поставку электричества", - подчеркнул Кличко.

Как ранее писал сайт KP.RU, глава Украины Владимир Зеленский обратился к западным странам с просьбой предоставить его стране газ и дизельное топливо для генераторов, чтобы компенсировать дефицит электроэнергии.

Напомним, незадолго до этого городская администрация отчитывалась, что в Киеве "практически полностью" восстановили подачу электроэнергии, воды и тепла. При этом в мэрии уточнили, что дальнейшие отключения света все-таки возможны.