FT: Переговоры о введении потолка цен на российскую нефть в ЕС зашли в тупик

Переговоры о введении потолка цен на российскую нефть в ЕС зашли в тупик Фото: REUTERS

Переговоры по вопросу введения потолка цен на нефть из России зашли в Евросоюзе в тупик, рассказали источники, знакомые с ситуацией.

По информации Financial Times, члены ЕС не могут договориться, поскольку «Польша возглавила усилия» по введению гораздо более низкого потолка цен, чем тот, который предлагает Европейская комиссия (ЕК). Собеседник издания вместе с тем отметил, что вопрос должен быть решен до 5 декабря.

В свою очередь один из польских чиновников сообщил о поддержке потолка цен на российскую нефть, но считает предложенный ЕК лимит «чрезвычайно высоким». Греция, Кипр и Мальта, имеющие крупные судоходные компании, призывают ввести достаточно высокий потолок, чтобы поддерживать торговлю нефтью из России, отмечается в сообщении.

Как ранее писал сайт KP.RU, Польша и страны Прибалтики отвергли предложенный потолок цен на российскую нефть в районе 65 долларов за баррель, назвав данное предложение слишком щедрым для России.

Накануне официальный представитель Кремля Дмитрий Песков подтвердил, что Россия не будет поставлять энергоресурсы странам, принявшим потолок цен.