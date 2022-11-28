На Украине возникли проблемы с производством хлеба из-за отключений электроэнергии Фото: REUTERS

На Украине в связи с постоянными отключениями электроэнергии появились проблемы с производством хлеба, об этом заявил первый вице-президент Всеукраинской ассоциации пекарей Юрий Дученко в интервью специализированному сайту AgroPortal.

«Есть довольно длинный цикл производства определенных сортов хлеба, где весь процесс занимает более шести часов. И прервать его на любом этапе или остановить печь - значит отправить всю партию на утилизацию, а это тонны хлеба», - отметил Дученко.

По его словам, «отключения, даже плановые, для хлебопекарной промышленности не подходят».

Дученко пояснил, что «для современного хлебозавода, нуждающегося в 400-800 кВт/ч, купить такой мощный генератор - это 30-50 тысяч евро. Самостоятельно приобрести предприятиям сложно, для этого нет оборотных средств».

Также им была затронута тема себестоимости продукции, произведенной на энергии от генератора. Дученко заявил, что «1 кВт, получаемый из генератора, в три - четыре раза дороже, чем электричество из сети».

Кроме того, он подчеркнул, что организация полноценной работы хлебозавода на генераторах технически невозможна.

Как сообщал сайт KP.RU, мэр Киева Виталий Кличко сообщал, что отключения света в городе могут продлиться до весны.

Ранее премьер-министр Украины Денис Шмыгаль допускал, что в стране возможны аварийные отключения электроснабжения из-за наступления холодов.