Вице-премьер Казахстана заявил, что Россия была и остается стратегическим партнером республики

Россия является стратегическим партнером Казахстана Фото: Правительство Оренбургской области

Россия была и остается стратегическим партнером Казахстана. Об этом заявил вице-премьер - министр торговли и интеграции республики Серик Жумангарин в ходе форума межрегионального сотрудничества двух стран, который проходит в Оренбурге в понедельник, 28 ноября 2022 года.

"Несмотря на глобальные сдвиги, Российская Федерация для Казахстана была и осталась стратегическим торгово-экономическим партнером", - подчеркнул Жумангарин.

По его словам, в 2021 году товарооборот между Россией и Казахстаном составил 24,6 млрд долларов, что на треть больше, чем за аналогичный период 2020-го. В текущем году за девять месяцев он достиг 18,4 млрд долларов, что на миллиард выше, чем за девять месяцев прошлого года.

Как ранее писал сайт KP.RU, президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев назвал сотрудничество с соседними государствами - Россией, Китаем и странами Центральной Азии одним из главных приоритетов внешней политики республики.

Напомним, по итогам 2021 года российские поставки в Казахстан выросли на 31,7% - до 18,5 миллиардов долларов, поставки из Казахстана в Россию увеличились на 41,9% - до 7,1 миллиардов. За период с января по май нынешнего года объём товарооборота между нашими странами вырос почти на 5% по сравнению с аналогичным периодом 2021 года.