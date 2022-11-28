Путин и Токаев подписали декларацию по случаю 30-летия установления дипотношений России и Казахстана Фото: REUTERS

Президент России Владимир Путин и глава Казахстана Касым-Жомарт Токаев подписали декларацию по итогам переговоров в Москве по случаю 30-летия установления дипломатических отношений между странами.

Встреча политиков состоялась в понедельник, 28 ноября. Российский лидер отметил особое значение визита Токаева, поскольку это его первая заграничная деловая поездка после переизбрания президентом Казахстана. Его коллега в свою очередь выразил признательность за поздравления Путина в связи с переизбранием. Он отметил, что его первый зарубежный визит имеет глубокое политическое значение и определенный символизм.

Напомним, ранее президент России заявил, отношения между Россией и Казахстаном, основывающиеся на добрых традициях дружбы, добрососедства и взаимного уважения, успешно развиваются. Политик выразил уверенность, что Москва и Астана будут и дальше работать по их совершенствованию.

Как писал сайт KP.RU, Токаев одержал победу на прошедших 20 ноября 2022 президентских выборах в Казахстане, получив 81,31% голосов избирателей. Согласно данным избирательной комиссии, явка на выборах составила 69,44%.