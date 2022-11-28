Более 700 спецназовцев ВСУ находятся на подконтрольной Киеву территории Запорожья Фото: REUTERS

Вооруженные силы Украины направили на подконтрольную Киеву территорию Запорожской области более 700 спецназовцев, способных форсировать Днепр, заявил член главного совета военно-гражданской администрации региона Владимир Рогов.

«Свыше 700 боевиков сил специальных операций Украины находятся в Запорожской области, на территории, подконтрольной режиму Зеленского. Эти 700 с лишним человек обучены форсировать Днепр, совершать высадку десанта и захватывать крупные объекты техногенного происхождения», – сказал он в эфире телепередачи «Соловьев Live».

Напомним, ранее Рогов заявлял, что власти Украины мешают выезду жителей города Запорожья, чтобы использовать их в качестве живого щита для прикрытия объектов своих вооруженных сил.

Тем временем, ФСБ задержала в Мелитополе троих украинцев, готовивших теракты в Запорожской области.

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