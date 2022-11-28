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НовостиПолитика28 ноября 2022 13:21

Более 700 спецназовцев ВСУ находятся на подконтрольной Киеву территории Запорожья

Рогов заявил, что более 700 боевиков ВСУ находятся на подконтрольной Киеву территории Запорожья
Абдулла ШАКИРОВ
Абдулла ШАКИРОВ
Более 700 спецназовцев ВСУ находятся на подконтрольной Киеву территории Запорожья

Более 700 спецназовцев ВСУ находятся на подконтрольной Киеву территории Запорожья

Фото: REUTERS

Вооруженные силы Украины направили на подконтрольную Киеву территорию Запорожской области более 700 спецназовцев, способных форсировать Днепр, заявил член главного совета военно-гражданской администрации региона Владимир Рогов.

«Свыше 700 боевиков сил специальных операций Украины находятся в Запорожской области, на территории, подконтрольной режиму Зеленского. Эти 700 с лишним человек обучены форсировать Днепр, совершать высадку десанта и захватывать крупные объекты техногенного происхождения», – сказал он в эфире телепередачи «Соловьев Live».

Напомним, ранее Рогов заявлял, что власти Украины мешают выезду жителей города Запорожья, чтобы использовать их в качестве живого щита для прикрытия объектов своих вооруженных сил.

Тем временем, ФСБ задержала в Мелитополе троих украинцев, готовивших теракты в Запорожской области.

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