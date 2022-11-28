В Германии для пополнения запасов вооружения планируют потратить 20 млрд евро Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Армия Германии в связи с поставками вооружения на Украину и проблемами распределения бюджета испытывает нехватку боеприпасов, на пополнение запасов планируется израсходовать из бюджета 20 миллиардов евро, об этом сообщил на брифинге представитель кабинета министров ФРГ Штеффен Хебештрайт.

Ранее в немецких СМИ сообщалось, что канцлер Шольц соберет «кризисный» совет по решению дефицита боеприпасов в немецкой армии. «Это скорее рутинная встреча на уровне чиновников», - так прокомментировал это Хебештрайт. При этом он не отрицал, что темой совещаний станет дефицит в бундесвере.

«Конечно же, по существу будет обсуждаться вопрос боеприпасов, который нас занимает. Речь в перспективе о том, что федеральное правительство и бундестаг хотят потратить 20 миллиардов евро бюджета, чтобы пополнить запасы», - пояснил чиновник.

Как писал сайт KP.RU, посол Польши при НАТО Томаш Шатковский заявлял, что запасы военной техники на складах Североатлантического альянса уменьшаются в связи с помощью Украине.

Кроме того, подчеркивалось, что только десять государств-членов НАТО готовы продолжать поставки вооружений на Украину. У других стран либо закончились такие возможности или приближаются к завершению.

Национальное бюро расследований Финляндии сообщало, что оружие, поставляемое западными странами, в том числе, и Финляндией, в качестве помощи Украине, уже находится в руках организованной преступности Европы.

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