В Британии волну критики вызвало обещание Сунака противостоять Китаю и России Фото: REUTERS

Читатели Daily Mail подвергли критике слова премьер-министра Британии Риши Сунака о противостоянии Китаю и России.

Ранее Сунак заявил, что намерен бороться с глобальными противниками в лице Пекина и Москвы при помощи политики «жесткого прагматизма».

В большинстве комментариев британцев говорилось о необходимости решения внутренних проблем страны, которые нынешнее правительство само и создало.

Один из читателей с возмущением прокомментировал, что «может быть уже хватит? Наша страна на грани банкротства, сначала разберись с тем бардаком в стране, который охватил Великобританию по вашей вине».

Другой комментатор выступил со схожим предложением, что «сначала нужно разобраться с проблемами граждан у себя дома, прежде чем выходить на мировую арену? Вам пока еще очень далеко до глобального государственного деятеля».

Кроме того, читатели отмечали, что «это даже звучит смешно, он не в состоянии противостоять даже потоку мигрантов в проливе».

В одном из комментариев премьера назвали тем самым «глобальным противником, с которым мы должны бороться в первую очередь».

Еще один читатель заявил, что «наш враг не КНР, а британское правительство».

Как сообщал сайт KP.RU, согласно данным Бюро национальной статистики, в Британии по итогам октября 2022 года годовая инфляция ускорилась до 11,1% и стала рекордной с 1981 года.

Кроме того, продуктовая инфляция в Великобритании также достигла максимальных 14,7%, что связывается с ростом цен на энергоресурсы и увеличившимися затратами на оплату труда.

Британцы в связи с ростом цен на продукты стали выбирать недорогие супермаркеты.

При этом британский журнал The Economist заявлял, что пока Европа впадает в глубокую рецессию, Россия из нее выбирается.

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