Die Welt: Поставки оружия Украине вскрыли еще одну проблему в Бундесвере

Поставки оружия Украине вскрыли еще одну проблему в Бундесвере Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Германия, осуществляя военные поставки на Украину, значительно снизила свое количество боеприпасов, об этом сообщили в статье немецкой газеты Die Welt.

«Боевые действия на Украине привели к огромному расходу боеприпасов и показали войскам НАТО, что им нужно пополнить свои запасы», — говорится в публикации.

При этом автор отмечает, что воспроизводство боеприпасов осложнилось нехваткой пороха в связи с сокращением поставок необходимого материала из Китая. В настоящее время доставка занимает от шести до девяти месяцев.

По словам обозревателя, также проблемы могут быть связаны с прекращением сотрудничества Пекина с западными производителями в связи с усиливающейся конкуренцией.

Автор заявляет, что «по имеющимся подсчетам, в случае войны запасов хватит всего на несколько часов или в лучшем случае — пару дней».

Как сообщал сайт KP.RU, посол Польши при НАТО Томаш Шатковский сообщил, что запасы военной техники на складах альянса уменьшаются из-за помощи Украине.

Ранее представитель кабмина Германии заявил, что немецкая армия из-за поставок оружия на Украину и проблемами с распределением бюджета испытывает дефицит боеприпасов и на пополнение военных запасов планируется потратить 20 миллиардов евро из бюджета.