В "Укрэнерго" назвали близкой к катастрофической ситуацию в энергетике в ряде регионов Украины Фото: REUTERS

В ряде регионов Украины энергетическая ситуация близка к катастрофической, следует из основанного на материалах НЭК "Укрэнерго" документа, попавшего в распоряжение властей ЛНР.

- В адрес Минобороны Украины поступили аналитические материалы из НЭК "Укрэнерго", согласно которым ситуация вокруг энергетической сферы в отдельных регионах после российских ракетных ударов по объектам энергосистемы близка к катастрофической. Энергомощности ряда регионов выведены из строя более чем на 60%, - сказано в документе, который цитируют РИА Новости.

Также в материалах озвучено предостережение, что сложившаяся ситуация может привести к росту протестных настроений среди населения.

Ранее сообщалось, что Украина осуществила первую первую тестовую покупку электроэнергии, ресурс был приобретен у Румынии. Меры по импорту электроэнергии могут стать дополнительным инструментом стабилизации энергосистемы Украины, считают в "Энергетической компании Украины".