В России адвокатов включили в перечень профессий, подлежащих бронированию от частичной мобилизации Фото: Алексей БУЛАТОВ

В России адвокатов включили в перечень профессий, подлежащих бронированию от частичной мобилизации. Об этом сообщил президент Союза адвокатов России Игорь Трунов.

- Сегодня я получил ответ на наш запрос из Минобороны о том, что адвокаты вошли в перечень профессий граждан, пребывающих в запасе и подлежащих бронированию ... В военном ведомстве уточнили, что адвокаты содержатся в ряде видов экономической деятельности. Сейчас мы прорабатываем механизм реализации бронирования адвокатов, - рассказал он ТАСС.

В конце сентября этого года Минцифры России опубликовало список из 195 специальностей в IT и связи, подходящих под критерии освобождения от мобилизации для соответствующих работников. Кроме IT-структуры туда также вошли такие направления, как журналистика, дизайн, торговое дело, звукорежиссура, социология, психология, лингвистика.

31 октября президент РФ Владимир Путин подтвердил завершение частичной мобилизации в России. До этого Министерство обороны страны сообщало, что все мероприятия, связанные с частичной мобилизацией в России, завершены.