На Западе полагают, что запасы ракет ПВО на Украине скоро закончатся Фото: REUTERS

У Киева заканчиваются запасы ракет для систем противовоздушной обороны на фоне массированных ударов Вооруженных сил России по объектам военной и энергетической инфраструктуры. Такое мнение выразил австрийский эксперт в сфере обороны Герхард Манготт в беседе с немецким изданием Deutschlandfunk.

"Россия стреляет таким количеством крылатых и баллистических ракет по инфраструктуре, чтобы исчерпать резервы украинской ПВО, - аргументировал Манготт. - Украина использует много ракет, чтобы уничтожить лишь одну цель. Поэтому у нее заканчиваются "перехватчики".

По его оценке, Западу следовало заблаговременно подумать о такой угрозе. Теперь же украинским партнерам приходится реагировать на уже сложившуюся ситуацию.

Как ранее писал сайт KP.RU, бывший глава Социал-демократической партии Германии (СДПГ) Оскар Лафонтен выразил мнение, что на Украине не все идет по плану Вашингтона, о чем свидетельствую успехи Вооруженных сил России в ходе спецоперации. Американцы недооценили силу Российской Федерации, в результате чего "обломали зубы", уверен экс-лидер СДПГ.

Напомним, бывший командующий воздушно-десантными войсками (ВДВ) Украины генерал-лейтенант Михаил Забродский признался, что Киев готовил операцию по возвращению Крыма, которую планировалось осуществить к 2023 году.