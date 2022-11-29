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НовостиПолитика29 ноября 2022 5:09

На Западе заявили, что у Киева заканчиваются запасы ракет ПВО

Эксперт в сфере безопасности Манготт считает, что у Киева заканчиваются запасы ракет ПВО
Роман КИЛЬМЯШКИН
Роман КИЛЬМЯШКИН
На Западе полагают, что запасы ракет ПВО на Украине скоро закончатся

На Западе полагают, что запасы ракет ПВО на Украине скоро закончатся

Фото: REUTERS

У Киева заканчиваются запасы ракет для систем противовоздушной обороны на фоне массированных ударов Вооруженных сил России по объектам военной и энергетической инфраструктуры. Такое мнение выразил австрийский эксперт в сфере обороны Герхард Манготт в беседе с немецким изданием Deutschlandfunk.

"Россия стреляет таким количеством крылатых и баллистических ракет по инфраструктуре, чтобы исчерпать резервы украинской ПВО, - аргументировал Манготт. - Украина использует много ракет, чтобы уничтожить лишь одну цель. Поэтому у нее заканчиваются "перехватчики".

По его оценке, Западу следовало заблаговременно подумать о такой угрозе. Теперь же украинским партнерам приходится реагировать на уже сложившуюся ситуацию.

Как ранее писал сайт KP.RU, бывший глава Социал-демократической партии Германии (СДПГ) Оскар Лафонтен выразил мнение, что на Украине не все идет по плану Вашингтона, о чем свидетельствую успехи Вооруженных сил России в ходе спецоперации. Американцы недооценили силу Российской Федерации, в результате чего "обломали зубы", уверен экс-лидер СДПГ.

Напомним, бывший командующий воздушно-десантными войсками (ВДВ) Украины генерал-лейтенант Михаил Забродский признался, что Киев готовил операцию по возвращению Крыма, которую планировалось осуществить к 2023 году.