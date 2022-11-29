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НовостиПолитика29 ноября 2022 5:54

В Китае предрекли снижение поставок оружия НАТО на Украину из-за истощения ЕС

Global Times: НАТО снизит поставки оружия на Украину из-за истощения Евросоюза
Роман КИЛЬМЯШКИН
Роман КИЛЬМЯШКИН
Истощенный Евросоюз вскоре ограничится "символической" помощью Украине, уверены в Китае

Истощенный Евросоюз вскоре ограничится "символической" помощью Украине, уверены в Китае

Фото: REUTERS

Поставки оружия на Украину со стороны НАТО вскоре резко сократятся из-за истощения стран-участниц Евросоюза. Такой прогноз озвучила китайская газета Global Times со ссылкой на опрошенных экспертов.

Так, научный сотрудник Китайской академии общественных наук Люй Сян обратил внимание, что государства ЕС заплатили высокую цену за поддержку киевского режима, подорвав собственную экономику. По его оценке, едва ли европейские лидеры готовы пойти на еще большие жертвы, даже под давлением Вашингтона.

"Несмотря на то, что генсек Йенс Столтенберг призвал Евросоюз продолжать поставки на Украину, судя по фактическому положению стран ЕС, это станет невыносимым бременем для них самих, - аргументировал Люй Сян. - Такая помощь, безусловно, не является устойчивой".

В публикации говорится, что наиболее вероятное развитие событий – это резкое сокращение поставок вооружений. Военная поддержка Киева станет скорее "символической", а Евросоюз пойдет на переговоры с Россией, прогнозируют в Китае.

Напомним, аналогичный прогноз озвучили и западные журналисты. Так, по оценке Guardian, США и Евросоюз могут прекратить поддерживать Украину на фоне "огромного гуманитарного и миграционного кризиса".

Как ранее писал сайт KP.RU, Йенс Столтенберг признал, что военная и финансовая поддержка Украины странами Запада дорого обходится их жителям. Вместе с тем он заявил, что лучший способ приблизить мирное урегулирование конфликта – поддержать Киев.