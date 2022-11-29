Курдский альянс СДС попросил Россию наладить координацию с властями Сирии

Россию просят выступить посредников в переговорах СДС и властей Сирии Фото: REUTERS

Курдский альянс "Силы демократической Сирии" (СДС) обратился к Российской Федерации с просьбой способствовать в координации с Дамаском, выступив в роли посредника в переговорах. Об этом сообщает телеканал Al Hadath.

"Мы обратились с просьбой к представителям России выступить инициаторами нашего соглашения о координации действий в Дамаске для защиты нашей территории", - уточнил представитель СДС.

По его словам, российская сторона также представила курдскому альянсу условия Анкары, которые были отвержены.

Как ранее писал сайт KP.RU, западные журналисты сообщили, что Вооруженные силы Турции практически завершили все подготовительные мероприятия для начала наземной операции в Сирии, сейчас они ждут лишь решения президента страны.

Напомним, Реджеп Тайип Эрдоган допустил, что в ближайшее время Турция может начать процесс нормализации отношений с Сирией. Турецкий лидер подчеркнул, что "в политике нет места обидам".