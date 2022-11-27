Эрдоган допустил нормализацию отношений с Сирией

Эрдоган заявил о возможности нормализации отношений с Сирией. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

В ближайшее время Турция может начать процесс нормализации отношений с Сирией. Об этом заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в воскресенье 27 ноября, выступая в городе Конья.

«В ближайший период, наподобие того, как начался процесс с Египтом, так же может начаться и аналогично с Сирией. В политике нет места обидам», - цитирует Эрдогана турецкое агентство Anadolu.

Напомним, в ноябре Анкара нанесла удары по занятым курдами районам на севере Ирака и Сирии. Обстрел с воздуха объяснили в военном ведомстве тем, что эти территории «использовались террористами в качестве базы для нападений» на республику. В министерстве заявили, что обстрелы были предприняты в рамках операции «Коготь-меч», целью которой является нейтрализация Рабочей партии Курдистана (РПК), а также Союза общин Курдистана (ККК) и Отрядов народной самообороны курдов.

Турция задействовала в операции «Коготь-меч» более 50 самолетов и 20 беспилотников. Минобороны страны заявило о нейтрализации 184 террористов в Сирии и Ираке за два дня.

Ранее Сирия обвинила Турцию в этнических чистках.