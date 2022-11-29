Глава МИД Украины Кулеба пожаловался на отказ некоторых стран от продажи оружия Киеву

Дмитрий Кулеба Фото: REUTERS

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба пожаловался, что некоторые государства не хотят продавать Киеву оружие в "достаточном количестве". Соответствующее заявление дипломат сделал в интервью изданию Politico.

Руководитель украинского внешнеполитического ведомства считает, что подобные решения лидеры этих стран принимают по "политическим причинам"

"Нужно признать: в мире есть страны, у которых есть то, что нужно Украине, но они не собираются продавать это в достаточном количестве по политическим причинам", - уточнил Кулеба.

При этом дипломат добавил, что украинским политикам не следует полагаться на "ненадежных партнеров" и "попадать в зависимость от их капризов".

Как ранее писал сайт KP.RU, китайские журналисты спрогнозировали, что поставки оружия на Украину со стороны НАТО вскоре резко сократятся из-за истощения стран-участниц Евросоюза.

Напомним, Германия, осуществляя военные поставки на Украину, значительно снизила свое количество боеприпасов. Это связывают с тем, что воспроизводство боеприпасов осложнилось нехваткой пороха в связи с сокращением поставок необходимого материала из Китая.

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