Денис Пушилин Фото: Дмитрий СТЕШИН

Угледар будет освобожден совсем скоро. Об этом заявил врио главы Донецкой народной республики (ДНР) Денис Пушилин в эфире канала "Соловьев Live" во вторник, 29 ноября 2022 года.

"У нас абсолютно четкое понимание необходимости выполнения задач, - уточнил Пушилин. - Угледар тоже будет совсем скоро освобожден".

Чиновник отметил, что на угледарском направлении Вооруженные силы Украины (ВСУ) болезненно восприняли потерю Павловки, из-за чего с их стороны последовали несколько безуспешных попыток контрнаступления.

Как ранее писал сайт KP.RU, в середине ноября российские вооруженные силы путем упорных боев полностью освободили Павловку в ДНР.

Напомним, российские морпехи из 155-й бригады Тихоокеанского флота (ТОФ), которые участвуют в спецоперации на Украине, заявили, что считают недопустимым недооценивать противника. Свою позицию они объясняют тем, что среди ВСУ имеются командиры, которые знают, как руководить боевые действиями.