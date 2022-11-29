Свиной грипп выявлен в 55 регионах Росси

Не заразиться свиным гриппом поможет вакцинация Фото: Алексей БУЛАТОВ

Свиной грипп выявлен уже в 55 регионах России, штамм А(H1N1)-2009 преобладает среди всех вариантов вируса на территории страны. Об этом сообщила пресс-служба Роспотребнадзора в ходе селекторного совещания во вторник, 29 ноября 2022 года.

"Среди находок вирусов гриппа преобладает штамм А(H1N1)-2009, так называемый свиной грипп, выявленный уже в 55 субъектах РФ", - уточнили в ведомстве.

Как ранее писал сайт KP.RU, еще в середине ноября Роспотребнадзор предупредил, что в России начинает нарастать активность трех опасных вариантов вируса гриппа.

Речь идет о таких вариантах, как A(H1N1) 2009, A(H3N2) и B. В ведомстве добавили, что уберечься от заражения гриппом поможет своевременная вакцинация.

Напомним, министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко сообщил, что в России отмечается высокая активность штамма свиного гриппа H1N1 осенью 2022 года. На этом фоне он призвал пройти вакцинацию.