Вице-премьер Новак заявил о готовности Москвы рассмотреть предложение Китая о добыче нефти в России Фото: Shutterstock

Россия готова рассмотреть предложение об участии компаний из Китая в проектах по добыче нефти в РФ, заместитель председателя российского правительства Александр Новак.

«Мы заинтересованы в дальнейшем расширении кооперации в нефтяной сфере. Готовы рассмотреть предложения китайских партнеров по участию в разработке нефтяных месторождений России», – сказал вице-премьер, выступая на IV российско-китайском энергетическом бизнес-форуме.

По словам Новака, Россия и Китай также планируют сотрудничать в создании энергетического оборудования. В настоящее время, отметил он, страны взаимодействуют по поставкам нефтегазового оборудования для проектов в России.

Напомним, вице-премьер заявлял журналистам, что Россия не приемлет установление потолка цен на поставки нефти вне зависимости от его уровня.

Между тем стало известно, что европейские страны в 2022 году увеличили импорт российского сжиженного газа на 42 процента.