Вице-премьер Новак заявил о неприемлемости установления потолка цен на российскую нефть Фото: REUTERS

Россия не приемлет установление потолка цен на поставки нефти вне зависимости от его уровня, заявил заместитель председателя правительства РФ Александр Новак.

«У нас здесь довольно жесткая позиция, независимо от того, какой потолок будет цен. Даже если он будет высокий, это неприемлемо в принципе с точки зрения заключения контрактов», – сказал вице-премьер в беседе с журналистами.

Как ранее писал сайт KP.RU, Польша и страны Прибалтики отвергли предложенный потолок цен на российскую нефть в районе 65 долларов за баррель, назвав данное предложение слишком щедрым для России.

Между тем стало известно, что переговоры о введении потолка цен на российскую нефть в ЕС зашли в тупик.

Накануне официальный представитель Кремля Дмитрий Песков подтвердил, что Россия не будет поставлять энергоресурсы странам, принявшим потолок цен.