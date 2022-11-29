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НовостиПолитика29 ноября 2022 9:59

В Киеве фиксируют экстренные отключения света 29 ноября 2022 года

"Киевские электросети" признали, что графики стабилизационных отключений не действуют
Роман КИЛЬМЯШКИН
Роман КИЛЬМЯШКИН
Киев вновь частично обесточен

Киев вновь частично обесточен

Фото: REUTERS

В Киеве вновь зафиксированы аварийные отключения электроэнергии во вторник, 29 ноября 2022 года. Об этом сообщают "Киевские электросети".

"Составленные ранее графики стабилизационных отключений пока не действуют", - уточнили в телеграм-канале энергетического холдинга.

Напомним, мэр Киева Виталий Кличко заявил, что не исключает сценарий частичной эвакуации жителей Киева из-за ухудшения ситуации с электроснабжением украинской столицы.

Как писал сайт KP.RU, глава Украины Владимир Зеленский обратился к западным странам с просьбой предоставить его стране газ и дизельное топливо для генераторов, чтобы компенсировать дефицит электроэнергии.

Ранее сообщалось, что в ряде регионов Украины энергетическая ситуация близка к катастрофической, следует из основанного на материалах госкомпании "Укрэнерго" документа, попавшего в распоряжение властей ЛНР.