В Киеве фиксируют экстренные отключения света 29 ноября 2022 года

Киев вновь частично обесточен Фото: REUTERS

В Киеве вновь зафиксированы аварийные отключения электроэнергии во вторник, 29 ноября 2022 года. Об этом сообщают "Киевские электросети".

"Составленные ранее графики стабилизационных отключений пока не действуют", - уточнили в телеграм-канале энергетического холдинга.

Напомним, мэр Киева Виталий Кличко заявил, что не исключает сценарий частичной эвакуации жителей Киева из-за ухудшения ситуации с электроснабжением украинской столицы.

Как писал сайт KP.RU, глава Украины Владимир Зеленский обратился к западным странам с просьбой предоставить его стране газ и дизельное топливо для генераторов, чтобы компенсировать дефицит электроэнергии.

Ранее сообщалось, что в ряде регионов Украины энергетическая ситуация близка к катастрофической, следует из основанного на материалах госкомпании "Укрэнерго" документа, попавшего в распоряжение властей ЛНР.